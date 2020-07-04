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مرأة

4 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

السبت 04/يوليه/2020 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  شخصية اليوم ٤ يوليو في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 4 يوليو.. ،فإن ذلك يعني أنك شديد الذكاء ولديك روح فكاهة وقدرة على التميز، والأولوية في حياتك للحياة العاطفية، لكنك تميل للتردد والتذبذب، ولديك مزاج متقلب جدا.

نصيحة:

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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