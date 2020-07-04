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تعليم

اليوم.. آداب حلوان تبدأ أولى امتحانات الفرق النهائية

السبت 04/يوليه/2020 - 08:29 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد  المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.

ومن جهتها، أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى بداية من اليوم فى المترة  من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على أن تكون مدة أيام الامتحانات ٧ أيام . 

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 بحيث تكون الفترة ما بين المادة والأخرى يومين أو ثلاثة على الأقل. 

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وأوضح  الدكتور ماجد نجم  بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، أنه من المقرر  تقليل عدد الطلاب داخل اللجان  ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان  وحضورهم مبكرا  وإجراء عمليات التعقيم قبل  فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

ونوه إلى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان،  ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ،  وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.
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