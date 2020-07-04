حفل أونلاين.. جورج وسوف يلتقي بجمهوره الخميس 9 يوليو

موعدنا هالمرة غير، رح نسهر سوا من البيت ..

من جهة أخرى، ردت الفنانة غادة بشور، على شائعة زواجها من جورج وسوف عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".





وكتبت بشور: "الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع شائعات وكل هما تجيب مشاهدات علي حسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن ؟".