حفل أونلاين.. جورج وسوف يلتقي بجمهوره الخميس 9 يوليو

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن حفل جديد لـ الفنان جورج وسوف، يوم الخميس المُقبل 9 يوليو، يُعرض أونلاين، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
ونشرت روتانا عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لـ جورج وسوف، وكتبت: «موعدنا هالمرة غير، رح نسهر سوا من البيت .. كونوا معنا اونلاين الخميس ٩ يوليو الساعة ١٠:٠٠ بتوقيت السعودية على شاهد VIP».
من جهة أخرى، ردت الفنانة غادة بشور، على شائعة زواجها من جورج وسوف عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
وكتبت بشور: "الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع شائعات وكل هما تجيب مشاهدات علي حسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن ؟".