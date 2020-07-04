أستاذ جامعي: اختصار التقويم وتقليصه على امتحان آخر العام يدفع الطلاب للغش

أكد الدكتور عبد الرحمن ناجي، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الألمانية كلية التربية جامعة عين شمس ، والمحاضر في جامعة هيلديسهايم في ألمانيا، أن فكرة اختصار التقويم وتقليصه على امتحان واحد آخر العام أو آخر التر، لم تعد مجدية وغالبا بعض الطلاب يحاولوا التغلب على عقدة الامتحان التقليدية عن طريق الغش.





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وأضاف ناجي، اتصور أن التقويم يبقى تقويم مستمر، بمعنى أن بعد كل فترة تعلم يتم قياس مدى تحقيق الأهداف، ويكون ذلك في مواعيد معلنة في بداية الدراسة، وتكون أساليب التقويم متنوعة، والمدرس تتاح له صلاحيات كاملة لتقييم الطلاب ويكتب تقريرا عن أداء كل طالب، وإذا عانى أي طالب من مشكله أو تحفظ على التقييم، تكون فيه آليه للتحقق من الشكوى.





وأكمل هذا التصور يحتاج تحسين الوضع المالي للمعلم، بحيث نسد زريعة العوز والاحتياج التي بتسمح ببعض الممارسات الغريبة، التي تشوه صورة المعلم، فلو وجهنا المبالغ الضخمة التي تصرف على الكنترولات وأعمال الامتحانات، ووجهناها بجانب موارد أخرى لتحسين أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، سيكون تركيز المعلم بشكل أكبر في عملية التعليم والتعلم وسيساعد الطلاب بشكل إيجابي وذلك عن طريق النقاط التالية:

- التقويم المستمر

- أساليب تقويم غير تقليدية

- اعلان خريطة التقويم (المواعيد - الأساليب - الوزن النسبي) قبل العام الدراسي

- إلغاء الكنترولات ومكافآت الامتحانات