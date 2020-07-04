ماريتيمو ينتصر على سانتا كلارا بهدف نظيف في الدوري البرتغالي





هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب تسادس في الدقيقة 71، بعد 3 دقائق فقط من نزوله لأرضية الملعب كبديل، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثامن في مسابقة الدوري هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ماريتيمو للنقطة 34 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد نادي سانتا كلارا عند النقطة 38 في المركز العاشر.





يذكر أن ماريتيمو قد انتصر على بنفيكا في الجولة الماضية من المسابقة، ليقرب نادي بورتو من التتويج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم.

فاز ماريتيمو على مضيفه نادي سانتا كلارا بهدف نظيف، في افتتاحية منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.