عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ثورة 30 يونيو أهلت ومكنت الشباب.. فيديو

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بعد 7 سنوات وبعد ثورة 30 يونيو حصل العديد من الأمور التنموية في كافة المجالات، وكان على رأسها التنمية الشبابية.
وتابع "مقلد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية الشباب شملت الاستثمار في الشباب من كافة النواحي، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم.
وأوضح أن منذ سبع سنوات كان تأهيل وتمكين الشباب مجرد شعارات، ولكن بعد 30 يونيو حدث عملية تأهيل وتمكين ودمج للشباب، بالإضافة إلى إشراكهم في صناعة واتخاذ الرأي.
وأضاف أن من أكثر المنصات التي ساعدت في تأهيل وتمكين الشباب هي مؤتمرات الشباب، التي ساعدت في فتح قنوات مباشرة بين القيادة السياسية وبين الشباب في كافة القضايا، وذلك بكل موضوعية شديدة.
وواصل قائلا: جاءت بعد ذلك مرحلة تأهيل الشباب، وذلك من خلال البرنامج الشبابي لتأهيل الشباب.
وتابع "مقلد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية الشباب شملت الاستثمار في الشباب من كافة النواحي، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم.
وأوضح أن منذ سبع سنوات كان تأهيل وتمكين الشباب مجرد شعارات، ولكن بعد 30 يونيو حدث عملية تأهيل وتمكين ودمج للشباب، بالإضافة إلى إشراكهم في صناعة واتخاذ الرأي.
وأضاف أن من أكثر المنصات التي ساعدت في تأهيل وتمكين الشباب هي مؤتمرات الشباب، التي ساعدت في فتح قنوات مباشرة بين القيادة السياسية وبين الشباب في كافة القضايا، وذلك بكل موضوعية شديدة.
وواصل قائلا: جاءت بعد ذلك مرحلة تأهيل الشباب، وذلك من خلال البرنامج الشبابي لتأهيل الشباب.