قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

في حادث مروع ومأساوي ، توفي تسعة عشر فردا من عائلة واحدة بعد اصطدام شاحنتهم بقطار عند معبر سكة حديد، خلال عودتهم من موقع الحج السيخ بباكستان.

ووقع الحادث المروع، حين كان ركاب الحافلة ، من مدينة بيشاور الشمالية الغربية ، عائدين إلى منازلهم من ضريح نانكانا صاحب في شيخوبورا ، باكستان.

وانتهز سائقهم فرصة عندما توجه قطار نحوهم عند المعبر بالقرب من مدينة فاروق آباد الصغيرة ، لكن الحافلة انزلقت وعلقت في خط القطار.

وتسبب الحادث في مصرع 19 فردًا من عائلة واحدة ، من بينهم سبع نساء ، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تظهر الصور من المشهد أثر القطار الذي دهس الحافلة ، التي تم فرمها بالكامل.

وقال ديلبير سينج ، وهو من سكان شيخوبورا ، إن الحجاج ، بعد زيارة الضريح وقبل مغادرتهم إلى بيشاور ، زاروا منزل أحد أقاربه الذي توفي أحد أفراد عائلته مؤخرًا.

وقد أعرب الرئيس الباكستاني عارف علي ورئيس الوزراء عمران خان عن حزنهما وأمر السلطات المحلية بتقديم أفضل علاج للمصابين.