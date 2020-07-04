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منوعات

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

السبت 04/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

في حادث مروع ومأساوي ، توفي تسعة عشر فردا من عائلة واحدة بعد اصطدام شاحنتهم بقطار عند معبر سكة حديد، خلال عودتهم من موقع الحج السيخ بباكستان.


ووقع الحادث المروع، حين كان ركاب الحافلة ، من مدينة بيشاور الشمالية الغربية ، عائدين إلى منازلهم من ضريح نانكانا صاحب في شيخوبورا ، باكستان.


 وانتهز سائقهم فرصة عندما توجه قطار نحوهم عند المعبر بالقرب من مدينة فاروق آباد الصغيرة ، لكن الحافلة انزلقت وعلقت في خط القطار.


وتسبب الحادث في مصرع 19 فردًا من عائلة واحدة ، من بينهم سبع نساء ، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.


 تظهر الصور من المشهد أثر القطار الذي دهس الحافلة ، التي تم فرمها بالكامل.


وقال ديلبير سينج ، وهو من سكان شيخوبورا ، إن الحجاج ، بعد زيارة الضريح وقبل مغادرتهم إلى بيشاور ، زاروا منزل أحد أقاربه الذي توفي أحد أفراد عائلته مؤخرًا.


وقد أعرب الرئيس الباكستاني عارف علي ورئيس الوزراء عمران خان عن حزنهما وأمر السلطات المحلية بتقديم أفضل علاج للمصابين.


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