مفتي الجمهورية يطلق قذائفه تجاه الجماعة الإرهابية.. الإخوان خوارج العصر والتاريخ سيذكر شجاعة الرئيس السيسى

حل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ضيفا على الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، ليتحدث عن فترة حكم الإخوان وذكرياته مع ثورة 30 يونيو.

ونرصد لكم في التقرير التالى أبرز تصريحات مفتي الجمهورية:





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ينطبق عليهم لفظ الخوارج، كما وصفهم أحمد شاكر.





قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان احتكرت الحقيقة والحق لنفسها، مضيفا:"شعار الإسلام هو الحل كلمة حق يراد به باطل".









وأكد شوقي علام، ضرورة تقديم التحية للجيش المصري لـ وقفته الشجاعة فى صف الشعب المصرى والطن لحماية الإرادة الشعبية فى 30 يونيو.





وقال مفتي الديار المصرية، إن فكر الإخوان من البداية كان قائمًا على فكرة الإقصاء، ولهذا لم يندمجوا في مصر .





وأوضح الدكتور شوقى علام، أنه قابل محمد مرسى فى قصر الاتحادية، معقبا:" بمقارنة القصر شكلا فى عهد الاخوان وبعدهم، كنت أشعر بأننى داخل إدراة عادية لا تعطى انطباعا بأنه هنا مقر حكم مصر".







