AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفتي الجمهورية يطلق قذائفه تجاه الجماعة الإرهابية.. الإخوان خوارج العصر والتاريخ سيذكر شجاعة الرئيس السيسى

السبت 04/يوليه/2020 - 05:02 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
Advertisements
حمزة شعيب
حل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ضيفا على الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، ليتحدث عن فترة حكم الإخوان وذكرياته مع ثورة 30 يونيو.
 
ونرصد لكم في التقرير التالى أبرز تصريحات مفتي الجمهورية:

 قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ينطبق عليهم لفظ الخوارج، كما وصفهم أحمد شاكر.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان احتكرت الحقيقة والحق لنفسها، مضيفا:"شعار الإسلام هو الحل كلمة حق يراد به باطل".


وأكد شوقي علام، ضرورة تقديم التحية للجيش المصري لـ وقفته الشجاعة فى صف الشعب المصرى والطن لحماية الإرادة الشعبية فى 30 يونيو.

وقال مفتي الديار المصرية، إن فكر الإخوان من البداية كان قائمًا على فكرة الإقصاء، ولهذا لم يندمجوا في مصر .

وأوضح الدكتور شوقى علام، أنه قابل محمد مرسى فى قصر الاتحادية، معقبا:" بمقارنة القصر شكلا فى عهد الاخوان وبعدهم، كنت أشعر بأننى داخل إدراة عادية لا تعطى انطباعا بأنه هنا مقر حكم مصر".


وأشار شوقي علام، أن دعوة حسن البنا لتأسيس جماعة الاخوان فى عمر الـ 22 عاما، نتج عنه مشاكل كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهادة دار الإفتاء.. فكر جماعة الإخوان غريب على البيئة المصرية ويعتمد على الإقصاء

الإفتاء: في مؤتمر جماعة الإخوان الخامس 1939 اقروا بحرب مخالفيهم

إدارة عادية.. مفتى الديار يصف قصر الاتحادية أثناء حكم جماعة الإخوان

مفتي الجمهورية يكشف سبب فشل الإخوان في احتواء الشعب المصري.. فيديو

دار الإفتاء: جماعة الإخوان خطر على الإسلام ووظفته للوصول إلى الحكم

مفتي الجمهورية: شعار "الإسلام هو الحل" كلمة حق يراد بها باطل

ترشيحاتنا

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

حفتر: ليبيا تتعرض لغزو تركي يعرض المنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي

وقت صلاة الفجر والصبح.. متى يبدأ وينتهي؟

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

أشكر زوجتي لانها رضيت تتجوزني.. دياب: عندي فوبيا من الجوع والبرد.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة