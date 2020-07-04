ولاية أمريكية تلغي ترخيص لوحة السيارات

أعلنت ولاية اوهايو في الولايات المتحدة الامريكية ان مواطنيها ليس مجبرين على تركيب لوحة ترخيص أمامية في سياراتهم لكن اللوحة الخلفية لاتزال ضرورية بالطبع ،وتعتبر هذه أخبار رائعة خاصة لمن يمتلكون سيارات بشبك كبير وتصميم عصري إلا أنها ليست أخبار جيدة للشرطة.



كما قررت الولاية ذلك أثناء تحديث ميزانية النقل السنوية في حين يتوقع رجال الشرطة إزالتها يجعل من الصعب عليهم التعرف على مرتكبي الجرائم والقبض عليهم وتعمل لوحات الترخيص الامامية أيضا على تسهيل تسجيل مخالفات السرعة على الطرق



ومن المعروف أن ولاية اوهايو انضمت إلى 19 ولاية أمريكية أخرى في إصدار هذا القانون وهو يعتبر أقل من نصف عدد الولايات الأمريكية حيث ان رسوم التسجيل الجديدة ستنخفض بمقدار 1.25 دولار فقط مما يعني أن المستهلكين لن يستفيدو ماديًا بشكل كبير من هذا التغيير.



كما تتوقع ولاية أوهاية توفير 1.4 مليون دولار سنويا عن طريق صنع عدد أقل من اللوحات ووفقا لما نشرته صحيفة دايتون ديلي نيوز إلى أن اوهايو لديها أكثر من 13 مليون تسجيل للسيارات في عام 2019

