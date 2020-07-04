رجال إطفاء ينقذون بطة صغيرة من صرف صحي بعد غرقها في فيضان

تلقى رجال إطفاء تحية كبيرة من قبل المواطنين عندما أنقذوا بطة صغيرة، كانت محاصرة في مصرف طرق بعد أن ضربت الفيضانات المفاجئة شمال لندن.

وتظهر لقطات مذهلة لرجال إطفاء ينتشلون البطة من المصرف في عملية إنقاذ دامت لمدة 30 دقيقة في 2 يوليو الماضي.

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و تظهر المصورة المارة وهم يصفقون لراجل الأطفاء بعد أنفسهم للبطة الصغيرة، التي تم وضعها في دلو معدني ، حيث وصف أحد رجال الإطفاء الطائر بانه جميل، وأنه عن بدأ يشعر بالبرودة ولكن لم يصب بأي أذى.

وفي النهاية تم جمع شمل البطة الصغيرة بأمها واخواتها الصغير، في مشهد يجسد الرفق بالكائنات الحية.



