فيديو جراف.. عودة أكبر تماثيل بوذا في تايلاند

تمثال بوذا الكبير أكبر تمثال في تايلاند وصاحب شعبية كبيرة في تايلاند بين السكان المحليين والزوار على حد سواء.

وتم إعادة فتح تمثال بوذا في تايلاند للسياح الذي كان محظورًا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، تعتبر المعابد البوذية في تايلند تشتهر بجمال تصميمها وارتفاع أبراجها وهناك العشرات من التماثيل الضخمة لبوذا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

في كل بلدة من المنتجعات الشعبية تحتوي على واحدة على الأقل والتي غالبا ما يطلق عليها اسم "بوذا الكبير" المحلي.





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ولمزيد من التفاصيل حول عودة أكبر تماثيل بوذا في تايلاند، شاهد الفيديو جراف التالى.