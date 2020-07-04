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توك شو

دياب: أظهر كضيف شرف لمساندة المخرجين والممثلين أصدقائي.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 05:02 ص
دياب
دياب
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محمد حليم قنديل

كشف الفنان دياب، أنه عمل خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "فرصة ثانية" وباقي المسلسلات كان ضيف شرف بها، موضحًا أن دور الشرف لا يتقاضى عليه أجرًا.

وأوضح الفنان دياب خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه يقبل أدوار يقوم بها  كضيف الشرف، لمساندة المخرجين والممثلين من أصدقائه، وتكون مشاهد معدودة، مثل ما حدث في مسلسل "الاختيار".

وتابع "دياب"  أنه يعاني من "فوبيا" في شيئين، هما "الجوع" و "البرد"،  قائلًا إنه  يصبح كالأطفال عندما يجوع أو يبرد.

وأشار إلى أنه تعاطف مع شخصية "مدحت" في مسلسل "فرصة  تانية"، حيث كانت الشخصية تعاني من الفقد، والحرمان.

وأكد أن مشهد تواجد شخصية "مدحت" مع والده في دار المسنين يعتبر من أقسى المشاهد التي قام بآدائها  خلال مشواره الفني.

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