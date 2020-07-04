لعبة بنكهة الموت.. الطيارة الورق تحصد أرواح الأطفال بالإسماعيلية

حصدت لعبة الموت " الطائرة الورق "، ارواح اطفال ابرياء، والذين دفعوا أرواحا ثمنا لقضاء لحظة عابرة، امتزجت بحافز من اللهو والمغامرة معا.





وتعتمد فكرة اللهو بالطائرات الورقية علي ‫اطلاق الجسم الانسيابي خفيف الوزن المربوط بخيط ضد اتجاه الريح.‬





‫وعلي الرغم ان تاريخ صناعة الطائرات الورقية وبيعها للأطفال من اجل قضاء وقت ممتع يعود لمائة عام واعتبارها من اللعب التراثية والتي كادت ان تنقرض، الا انها انتشرت مؤخرا بسبب تعليق الانشطة الرياضية وإغلاق النوادي والمتنزهات وفض التجمعات، وفي غياب رقابة الأهل، حصدت ارواح اطفال ابرياء.‬













شاهندا سليمان، طفلة ٨ سنوات، دفعها حب الاستطلاع الي اللعب بطائرة ورق على سطح منزلها بالدور التاني، ولكن اختل توازنها وسقطت مغشيا عليها لتنقل الي المستشفي في حالة خطيرة.





واستغاث عدد من رواد الفيس بوك، بعد اصابة سائق موتوسيكل يعمل " دليفري"، بعد سقوط طائرة ورق اثناء سيره وهو ما أفقده توازنه وسقط مصابا بجروح وكدمات.





ودشنوا هاشتاج " كفايا طائرات ورق" بعد ارتفاع عدد ضحايا لعبة الموت والتي تسببت في اندلاع المشاجرات وإصابة مستخدميها.





تحولت فرحة طفل بمدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية، الي مأساة حقيقية حيث افقدته لعبة حياته، وهى لعبة الطائرة الورقية التى انتشرت مع فرض الاجراءات الاحترازية لكورونا، والتى حاول البعض تقليل حالة الملل التى صاحب الحظر.





يقول شهود عيان ان الام المكلومة للطفل حسام محمد مرعي، خاتم القران، تعمل في قسم التمريض بمستشفي بالتل الكبير، واثناء عملها في قسم الطواريء، فجئت باحضار طفلها غرقان في الدماء اثر سقوطه مغشيا عليه بعد لعبه بالطائرة الورقية.





وتبدلت فرحته بالجري وراء طائرته الورقية الي صرخات الاهالي، بعد سقوطه في بيارة مياه صرف صحي.









اقرا ايضا:





وانتقل فريق من المباحث الاسماعيلية إلى موقع الحادث، و تم التحفظ على جثمان الطفل وإبلاغ النباية للتحقيق في الواقعة.





وانتشرت الطائرات الورقية بين الأطفال، أثناء فترة حظر التجول الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.



