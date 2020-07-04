لتجنب إصابة اللاعبين.. طلعت يوسف: طالبنا اللجنة الخماسية بـ 4 أيام راحة بين المباريات.. فيديو





وأضاف طلعت يوسف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربي فرق الدوري كان هناك تأكيد ان العودة ستكون لاستنئاف الدوري وليس بدء موسم جديد مشددا ان المدربين ناقشوا عقب ذلك الاجراءا الوقائية والطبية التي ستتخذ









وتابع طلعت يوسف أن المدربين جميهم اتفقوا على ان تكون المدة الفاصلة بين المباريات فور استئناف الدوري من 4 لـ 5 ايام ثم من الممكن تقليل المدة عقب ذلك خوفا على اللاعبين من التعرض للإصابة عقب فترة التوقف الطويلة





وأكمل طلعت يوسف أن اللجنه الخماسية اعلنت عقب ذلك اجراء مسحة طبيه للاعبين اسبوعيا مشددا انه امر ضروروي ان يتم تطبيقه حرصا على صحة اللاعبين والعاملين في المجال الرياضي





اما عن سر تمسك النادي الأهلي بـ عودة الدوري المصري فأكد أن الأهلي من حقه المطالبة بـ استئناف البطولة خاصة وانه المتصدر لجدول الدوري بالاضافة لكونه سيخسر أموال طائلة من الشركة الراعية حال تم إلغاء الموسم الحالي.