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رياضة

سعفان الصغير: الفترة التي حددتها الجبلاية لإعداد اللاعبين غير كافية .. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 05:02 ص
سعفان الصغير
سعفان الصغير
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محمد رشاد
كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، عن موقف النادي من عودة منافسات الدوري المصري واستئناف البطولة العربية من جديد.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "الفترة الزمنية التي تحددت لإعداد اللاعبين قبل استئناف الدوري ليست كافية وصعبة وكنا نحتاج إلى 60 يومًا".

وأوضح: "الإسماعيلي لن يعود إلى سابق عهده إلا بعودة الجماهير، والدليل هو وصولنا إلى نصف نهائي البطولة العربية لأن الجماهير كانت تحضر للمدرجات بالآلاف ، لم يصلنا أي خطاب من الاتحاد العربي بشأن استئناف البطولة العربية، ما سمعته أنه سيكون هناك دورة رباعية ستقام في المغرب".

ومن المقرر أن يتواجه الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

وأردف مدرب الإسماعيلي: "حراس المرمى غير بقية اللاعبين، والحراس يحتاجون لفترة لا تقل عن 45 يومًا لإعدادهم ويتخلل هذه المدة 5 أو 6 مباريات ودية".

واختتم: "لدي ثقة عمياء في حراس الإسماعيلي ولا نحتاج لأي دعم في هذا المركز".
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