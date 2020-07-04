ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

خرج العشرات من طلاب مدينة البعوث الإسلامية، من المباني السكنية لهم داخل المدينة ، معبرين عن فرحتهم بقرار شيخ الأزهر بفتح المدينة.





وأطلق الطلاب، هتافات داخل مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، ابتهاجا بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لفتح المدينة للطلاب واستقبالهم في فترة امتحانات التيرم الثانى، بعد اغلاق المدينة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كوفيد 19





ووافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إعادة فتح مدينة البعوث الإسلامية بعد إغلاقها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.





ومن المقرر أن يتم فتح المدينة ابتداءا من اليوم السبت، بعدما ظل الطلاب في حالة من العزل بتوجيهات من الإمام الأكبر، خوفا على صحتهم وأرواحهم.





وظل الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية مدة تجاوز التسعين يوما حتى قرر شيخ الأزهر بفتح باب المدينة مرة أخرى.





وخلال فترة الغلق، تولى برلمان الطلاب الوافدين، برئاسة مصعب فرج الله، والذي يعتبر حلقة الوصل بين الطلاب وفضيلة الإمام الأكبر، توصيل كل الشكاوى والمعوقات التي تطرأ أمام الطلاب والعمل على حلها فورا من أجل راحة الوافدين في المدينة في ظل هذه الأزمة.





يذكر أن امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر، على مستوى جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، تنطلق صباح اليوم، وسط اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.



