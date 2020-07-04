قطة عمياء تتحول إلى نجمة بمواقع التواصل الاجتماعي.. صور

اثارت قطة رائعة فقدت عينيها بسبب الإهمال ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات يتابعها عشرات الآلاف من المتابعين.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تعيش القطة الفارسي ، البالغة من العمر ستة أعوام ، حياة سعيدة في مدينة نوتنجهام بفضل مالكتها إميلي شوتر ، التي التقطتها من جمعية خيرية للحيوانات في عمان.





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وأوضحت الصحيفة أن مالكة القطة بدأت بنشر صور لها على الإنترنت وسرعان ما تحولت القطة إلى نجمة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إميلي إن قطتها ت ولدت لدى مربي غير منظم ونقلت إلى مكان يسمى "متجر الحيوانات الأليفة"، حيث تم إهمال القطة هناك ، وغالبًا ما ترك القطة بدون طعام وماء ، بوقفص قذر، بمرور الوقت أصبحت القطة مريضة ، وفي النهاية أصيبت بالعمى.

واوضحت إميلي إن قطتها تم إنقاذها ونقلها إلى مؤسسة خيرية للحيوانات ، حيث تم علاجها وإزالة عينيها.

قابلت إملي قطتها لأول مرة في عام 2014 ، ومنذ ذلك الحين تقوم بتحميل صور لها على الإنترنت منذ عام 2018 ، وتكتسب الآلاف من المتابعين وتروج لمتجر القط غير الربحية عبر الإنترنت.











