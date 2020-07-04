AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قطة عمياء تتحول إلى نجمة بمواقع التواصل الاجتماعي.. صور

السبت 04/يوليه/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

اثارت قطة رائعة  فقدت عينيها بسبب الإهمال ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات يتابعها  عشرات الآلاف من المتابعين.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تعيش  القطة الفارسي ، البالغة من العمر ستة أعوام ، حياة سعيدة في مدينة نوتنجهام بفضل مالكتها إميلي شوتر ، التي التقطتها من جمعية خيرية للحيوانات في عمان.


أقرأ أيضا:

قلوب تفيض بالرحمة.. سيدة تعطل الطريق لمساعدة قطة رضيعة.. فيديو

وأوضحت الصحيفة أن مالكة القطة بدأت بنشر صور لها على الإنترنت وسرعان ما تحولت القطة  إلى نجمة وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت إميلي إن قطتها ت ولدت لدى مربي غير منظم ونقلت إلى مكان يسمى "متجر الحيوانات الأليفة"، حيث تم  إهمال القطة هناك ، وغالبًا ما ترك القطة بدون طعام وماء ، بوقفص قذر، بمرور الوقت  أصبحت القطة مريضة  ، وفي النهاية أصيبت بالعمى.


واوضحت  إميلي إن قطتها تم إنقاذها ونقلها إلى مؤسسة خيرية للحيوانات ، حيث تم علاجها وإزالة عينيها.


قابلت إملي قطتها لأول مرة في عام 2014 ، ومنذ ذلك الحين  تقوم بتحميل صور لها على الإنترنت منذ عام 2018 ، وتكتسب الآلاف من المتابعين وتروج لمتجر القط غير الربحية عبر الإنترنت.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غريزة الأم.. شاهد قطة تحمل صغيرتها إلى المستشفى ليعالجها الأطباء| صور

سيدة تطلب الطلاق بسبب إصرار زوجها على تسمية ابنته باسم قطته.. صور

في ظل أزمة كورونا.. سيدة تستعين بكلبها الأليف لمساعدتها في الأعمال المنزلية.. شاهد

لقطات مخيفة.. سيدة تتفاجأ بـ شبح قطتها المتوفاة منذ عام

كفاح قطة.. فقدت بصرها بسبب صاحبها فتحولت لنجمة على السوشيال ميديا.. صور

يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من رئيس قسم الصدر بطب الأزهر من تناول أدوية كورونا للوقاية.. فيديو

الصحة العالمية: من الصعب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم

قومي المرأة: بلاغ للنائب العام ضد متحرش الجامعة الأمريكية

جبروت أم.. تلقي بطفلها بـ ترعة بالاقصر والأهالي ينقذونه

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر