ابتدت تندع.. محافظ البحر الأحمر: الغردقة استقبلت سياحا من ألمانيا وسويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا

طمأن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين بشأن عودة السياحة للمحافظة من جديد، قائلا :"الحمد لله ابتدت تندع".





وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة mbc مصر ، أن المحافظة استقبلت رحلات من سويسرا وبيلا روسيا وأوكرنيا، مضيفا أن معظم السائحين القادمين عبر رحلة سويسرا التي وصلت إلى الغردقة، ألمان الجنسية، وانتقلوا إلى سويسرا حتى يتمكنوا من السفر إلى مصر وقضاء وقت في الغردقة.





وأشار اللواء، إلى أن جرى فتح جميع المناطق السياحية، والسياحة البحرية في الغردقة، مع وضع ضوابط واجراءات وزارة الصحة الاحترازية.

وأكد المحافظ، أن جميع الأمور منضبطة بشكل يفوق دولا أخرى كثيرة، وتم استقبال السائحين أفضل استقبال، وهناك إشادات كبيرة.