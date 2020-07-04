لا يوجد مصري يختلف على قرار دولة.. طلعت يوسف: الاتحاد مع عودة النشاط الرياضي.. فيديو

قال طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إنه مع قرار الدولة قلبًا وقالبًا بخصوص عودة الدوري ولكن كان لديه تحفظ على كيفية العودة.





وأضاف يوسف ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس ـ :"لايوجد مصري مُحب لبلده سيختلف على عودة النشاط من منطلق الوطنية والفوائد التي ستعود على المستوى الشخصي الأمر يحمل فائدة لي ولكل العالمين في المجال الرياضي".





وتابع المدير الفني للاتحاد:"كان لدي تحفظًا على هل نعود بموسم جديد ويكون لدينا مُتسع من الوقت أم يعود الموسم الآن أنا مع قرار الدولة قلبًا وقالبًا ولكن لست مع كيفية عودته فسنُعاني من ضغط للمباريات"، مشيرًا إلى إنه التقى باللاعبين مرتين خلال المسحتين وكانوا متحمسون للعودة وسعداء للالتقاء فيهما بينم.





وأشار يوسف إلى أن ظهور إصابتين بصفوف فريقه لن تُعيقهم من الاستعداد لاستئناف النشاط، قائلًا:"لم تظهر عليهما الأعراض ولكننا نسير وفقًا لنتيجة المسحة الطبية، اللاعبون يريدون المشاركة ويرون أنهم قادرون ولكننا ملتزمون بالإجراءات الصحية وأتمنى استمرار المسحة بشكل إسبوعي".





وأتم المدير الفني للاتحاد حديثه بالإشارة إلى إنه كان يتمنى أن يكون الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية لاتحاد الكرة معهم يسبق اجتماعاتها بأي طرف معني بالأمر سواء رؤساء أنديه أو غيره.