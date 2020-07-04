AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لا يوجد مصري يختلف على قرار دولة.. طلعت يوسف: الاتحاد مع عودة النشاط الرياضي.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 06:02 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
Advertisements
محمد رشاد
قال طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إنه مع قرار الدولة قلبًا وقالبًا بخصوص عودة الدوري ولكن كان لديه تحفظ على كيفية العودة.

وأضاف يوسف ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس ـ :"لايوجد مصري مُحب لبلده سيختلف على عودة النشاط من منطلق الوطنية والفوائد التي ستعود على المستوى الشخصي الأمر يحمل فائدة لي ولكل العالمين في المجال الرياضي".

وتابع المدير الفني للاتحاد:"كان لدي تحفظًا على هل نعود بموسم جديد ويكون لدينا مُتسع من الوقت أم يعود الموسم الآن أنا مع قرار الدولة قلبًا وقالبًا ولكن لست مع كيفية عودته فسنُعاني من ضغط للمباريات"، مشيرًا إلى إنه التقى باللاعبين مرتين خلال المسحتين وكانوا متحمسون للعودة وسعداء للالتقاء فيهما بينم.

وأشار يوسف إلى أن ظهور إصابتين بصفوف فريقه لن تُعيقهم من الاستعداد لاستئناف النشاط، قائلًا:"لم تظهر عليهما الأعراض ولكننا نسير وفقًا لنتيجة المسحة الطبية، اللاعبون يريدون المشاركة ويرون أنهم قادرون ولكننا ملتزمون بالإجراءات الصحية وأتمنى استمرار المسحة بشكل إسبوعي".

وأتم المدير الفني للاتحاد حديثه بالإشارة إلى إنه كان يتمنى أن يكون الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية لاتحاد الكرة معهم يسبق اجتماعاتها بأي طرف معني بالأمر سواء رؤساء أنديه أو غيره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلعت يوسف: الأندية تحتاج لـ 5 أسابيع فترة إعداد .. فيديو

طلعت يوسف: عدم تتويج الأهلى بالدوري حال إلغائه قصور فى لائحة اتحاد الكرة

صعوبة في تطبيق الإجراءات الوقائية.. طلعت يوسف: عودة الدوري مستحيل فنيا

طائرة خاصة لإعادة محترفي الاتحاد .. طلعت يوسف: أتحفظ على قرار عودة الدوري ..فيديو

بعد إجراء مسحتين كورونا للاعبين.. الاتحاد السكندري: فريق الكرة يعود للتدريبات الأسبوع المقبل

طلعت يوسف يؤجل تدريبات الاتحاد السكندري إلى ظهور نتيجة المسحة الثانية

ترشيحاتنا

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"

احتجاجات إثيوبيا.. حصيلة الضحايا تتجاوز 100 قتيل

AdvertisementS

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

شرط جزائي 50 مليون جنيه.. المصري: الزمالك لم يفاوض محمود وادي وبيراميدز تحدث بشكل ودي.. فيديو

أمير مرتضى يكشف تفاصيل معسكر الزمالك المغلق استعدادا لـ استئناف الدوري.. فيديو

مازيمبي يرفض عرضا فرنسيا لضم موليكا .. والأهلي يصارع أندية تركية للتعاقد معه

النيجيري ماكي: أعشق الأهلي وكنت أود البقاء لفترة أطول.. فيديو

لاعبو الإنتاج الحربى يخضعون لمسحة كورونا الثالثة بعد إصابة حالة بالجهاز الطبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب