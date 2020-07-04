نسبة الشفاء 62%.. صحة الإسماعيلية: خروج 16 متعافيا من كورونا

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، عن وخروج 16 حالة من مستشفى الإسماعيلية العام وصدر الإسماعيلية اليوم الجمعة،بعد تعافيهم تمامًا من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح السقعان خلال بيانا له أن عدد المرضى الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسماعيلية خلال شهر يونيو 351 حالة من ضمنهم 76 حالة تم تعافيهم بعد اتمام البروتوكول العلاجي بالعزل المنزلي وبمتابعة الفرق الطبية بالإدارت الصحية التابعة لتصل نسبة الشفاء بمحافظة الاسماعيلية 62% ونسب الوفيات بالمحافظة 8%.





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وأشار وكيل وزارة الصحة انه تم تشغيل مستشفى صدر الاسماعيلية كمستشفى للعزل الصحي بقوة 60 سرير منذ شهر تم خلاله استقبال ما يقرب من 219 حالة مؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم تعافي وخروج عدد 134 حالة بعد تلقيها البروتوكول العلاجي بالمستشفى بنسبة شفاء 60% .





كما أفاد انه تم تفعيل قسم العزل بمستشفى الاسماعيلية العام بقوة 55 سرير منذ ما يقرب من 20 يوم تم خلالهم استقبال ما يقرب من 119 حالة مؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد تم تعافي وخروج عدد 64 حالة بنسبة شفاء ٥٤ %.





جدير بالذكر انه يوجد حاليا عدد ٤٤ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تحت العلاج بالعزل المنزلي تحت اشراف صحي من الفرق الطبية بالادارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية.





كما انه مازالت محافظة الاسماعيلية ضمن اقل ٥ محافظات في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.