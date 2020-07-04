النيجيري ماكي: أعشق الأهلي وكنت أود البقاء لفترة أطول.. فيديو

كشف النيجيري هنري ماكينواه "ماكي" لاعب النادي الأهلي السابق كواليس الفترة التي قضاها في الأهلي في العام 2004 قائلا: "قضيت في الأهلي فترة قصيرة لكنها رائعة، ولم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الفريق في 2004".





وتابع "ماكي" في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، عبر فضائية أون تايم أمس الجمعة، مع الإعلامي أحمد شوبير، جئت من البرتغال للتعاقد مع إنبي في ذلك العام، لكن جوزيه طلبني من إنبي وتم الاتفاق، ولعبت مع جليبرتو وأبوتريكة".





وأضاف ماكي: "لعبت مع لاعبين مميزين وتلقيت معاملة جيدة، ومازلت على صداقة جيدة مع بعضهم، كنت أعشق مصر وأفضل البقاء فيها ورغم تلقى عدة عروض كنت أفضل البقاء لكن إدارة النادي فضلت رحيلي".





وقال لاعب الأهلي السابق: "أخوض تجربة تدريبية الآن في الدوري النيجيري، وأحتل المركز السابع قبل 10 جولات من النهاية".