بلا كمامة أو معقم.. ترامب يلعب الجولف في عيد الاستقلال .. شاهد

مرة أخرى أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار مجموعة صور له وهو يمارس رياضة الجولف المفضلة لديه بدون ارتداء كمامة أو استخدام معقم أو الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.





وانتشرت موجة الغضب بينما سجلت الولايات المتحدة حصيلة إصابات يومية، الخميس، بفيروس كورونا بعد تشخيص 51.504 ألف حالة.





ومساء الجمعة توجه ترامب إلى ولاية داكوتا الجنوبية، وذلك لحضور احتفالات يوم الاستقلال وسط توقعات بحضور حشد كبير من مؤيديه، في الوقت الذي شددت فيه الولايات الأخرى تدابير مكافحة كورونا.





وفي وقت سابق، أثار ترامب جدلًا واسعًا بعدما صرح بأن ارتداء الكمامة أمر جيد، لكن ليس بالنسبة له.



