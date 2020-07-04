لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

ن منذ شهر ونحن نقول أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشار ولكن خطورة الفيروس أصبحت أقل ضعفا وأكثر استجابة للعلاج. قال الدكتور حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، إ





وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس": قلة وضعف الفيروس لا يعني أن نفقد حذرنا، مشددا على أن الحذر من الفيروس مازال هو الأساس هو الطريقة المثالية للوقاية من المرض".



