AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 04:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن منذ شهر ونحن نقول أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشار ولكن خطورة الفيروس أصبحت أقل ضعفا وأكثر استجابة للعلاج.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس": قلة وضعف الفيروس لا يعني أن نفقد حذرنا، مشددا على أن الحذر من الفيروس مازال هو الأساس هو الطريقة المثالية للوقاية من المرض".

وفيما يخص الأدوية أشار إلى أنه لا يوجد جديد في مجال الدواء لوباء كورونا، ولكن هناك بروتوكولات علاجية لديها نتائج هائلة في علاج فيروس كورونا، مشددا على أن هناك بروتوكول لكل مرحلة من مراحل المرض.

وأوضح أن الوباء شدتة تختلف من بسيطة إلى متوسطة إلى شديدة ومن ثم شديدة الخطورة، لافتا إلى أن اعتقاد الناس بأن فيروس كورونا يعالج ببروتوكول واحد خطأ، لأن كل حالة لها بروتوكول خاص بها.

وواصل قائلا: إن هناك دراسات تجرى على أدوية فيروس كورونا، وفي خلال أسبوعين ستظهر نتائج تلك الدراسات، متابعا: النتائج الأولية لتلك الدراسات مبشرة، وقريبا وخلال أسابيع قليلة سيكون هناك علاج لفيروس كورونا.

وفي سياق الحوار، لفت إلى أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لا تزال حرجة، معقبا: أن فرة حضانة المرض من يوم إلى 14 يوما، وبالتالي "من يوم ما فتحنا ولحد 14 يوم ستبدأ نتيجة تعايشنا في الظهور.

وأشار إلى أن مصر حاليا تمر بمرحلة الذروة الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن أهم رقمين في الفترة الحالية هم أعداد حالات الوفاة و أرقام الحالات شديدة الخطورة، مشددا على أن نسبة حالات الشفاء عالية ومستمرة في الأرتفاع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما توصلت إليه الدراسات العالمية عن فيروس كورونا.. أسباب استهدافه لأصحاب الوزن الزائد.. وأعراض غريبة تظهر على الحامل عند إصابتها

طلب إحاطة بشأن إمكانية إتاحة العلاج المساعد في مكافحة فيروس كورونا بالصيدليات

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين

يشمل الكبار والأطفال.. الصحة تعلن بروتوكول العلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

أهم الاخبار.. استكمال مفاوضات سد النهضة.. إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا وإطلاق النارعلى المتظاهرين فى اثيوبيا

احتجاجات إثيوبيا.. حصيلة الضحايا تتجاوز 100 قتيل

على طريقة هوانم زمان.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة أنيقة سوداء |شاهد

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة