أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أفضل ميزتين في واتساب.. كابتن أمريكا يصل إلى لعبة فورتنايت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:













بمناسبة عيد الاستقلال.. كابتن أمريكا يصل إلى لعبة فورتنايت.. فيديو

أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة عن أبرز تحديث لها وهو إضافة الشخصية السينيمائية الشهيرة كابتن أمريكا Captain America، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي.







جوجل تتيح للمستخدمين لعب 10 ديناصورات عملاقة أثناء البحث.. فيديو وصور

منذ أيام، أتاحت شركة جوجل Google لمستخدميها اللعب عن طريق إحضار ديناصورات عملاقة على شكل 3D ومن خلال تقنية الواقع المعزز، بحيث تظهر كأنها ديناصورات حقيقية في المنزل.





