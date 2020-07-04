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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أفضل ميزتين في واتساب.. كابتن أمريكا يصل إلى لعبة فورتنايت

السبت 04/يوليه/2020 - 08:17 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


قررت منصة LinkedIn لينكد إن للوظائف إيقاف تطبيقها من تخزين بيانات ومعلومات المستخدمين ونسخها من حافظة clipboard في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.


أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة عن أبرز تحديث لها وهو إضافة الشخصية السينيمائية الشهيرة كابتن أمريكا Captain America، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي.


منذ أيام، أتاحت شركة جوجل Google لمستخدميها اللعب عن طريق إحضار ديناصورات عملاقة على شكل 3D ومن خلال تقنية الواقع المعزز، بحيث تظهر كأنها ديناصورات حقيقية في المنزل.


ذكرت تقارير أن مسئولين في الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار، في طريقهم لبدء تحقيق في استحواذ شركة جوجل  Google على تطبيق اللياقة البدنية الشهير Fitbit، والتى قامت بشرائه منذ عدة أشهر.


يحتوى تطبيق WhatsApp  واتساب للمراسلة على العديد من المميزات والحيل التى تجعل تجربة المستخدمين أفضل بكثير، وتساعدهم على تجربة سهلة وسريعة، ولكن العديد من مستخدمى واتساب لا يعرفونها أو ربما لم تأت فرصة لاكتشافها. 

تجلب ميزة القصص Stories، على موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram، العديد من الخواص لإضافة ميزات أخرى مثل: الإيموجي والنص والفلاتر والمزيد، وإلى جانب ذلك، تتيح ميزة القصص Stories على إنستجرام أيضا للمستخدمين تعزيز الميزة باستخدام ملصقات مخصصة لأغراض مختلفة مثل التحدي والعد التنازلي واليوم ومستوى الإجهاد والمزيد.


كشفت شركة شاومى الصينية عن هاتفها الجديد ضمن مجموعة هواتف  Xiaomi Redmi K30  والتى أصدرت منها حتى الآن 6 هواتف، حيث سيكون الهاتف السابع هو Redmi K30 Ultra.


نشرت شركة أسوس Asus، على موقعها الرسمي مقطع فيديو تشويقيا حول هاتف الألعاب المرتقب ROG Phone 3، والذي ستعلن عنه بشكل رسمي من خلال حدث سيعقد في 22 من يوليو الجاري.


حققت ميزة القصص Stories، على منصة مشاركة الصور الشهيرة إنستجرام Instagram، نجاحا كبيرا بين المستخدمين منذ إطلاقها، لتصبح أحد أفضل منتجات شركة فيسبوك حتى الآن، وبدءا من العام الماضي، يتفاعل ما يقرب من نصف مستخدمي الموقع أو نحو 500 مليون مستخدم مع خاصية القصص بشكل يومي.
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