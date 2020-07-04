AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عبير موسي: البرلمان التونسي تحت حكم مرشد الإخوان رسميًا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسى، أمس الجمعة، إن البرلمان التونسي يخضع لحكم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية. 

جاء ذلك تعليقًا على رفض تحديد جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة لائحة إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل مَن لهم علاقة بالتنطيم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتكبًا لجريمة إرهابية.

وأضافت موسى في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أن ما حدث يعني الإعلان رسميًا أن البرلمان التونسي تحت حكم المرشد".

وتابعت: "يجب الآن أن نعزي أنفسنا لأن النظام الداخلي للمجلس أطلقت عليه رصاصة الرحمة".

وشددت موسى على أن تونس لن تكون إخوانية، وأن ثمة قرارات أخرى مرتقبة لكتلة الحزب الدستور الحر، بعد "إهانة دولة المؤسسات في تونس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إرهاب الإخوان وتركيا في تونس.. الجماعة الإرهابية تهدد نائبة برلمانية بالقتل

أهانت الغنوشي.. اتهامات لتنظيم الإخوان بالوقوف وراء تهديد نائبة تونسية بالقتل

بسبب ليبيا.. انطلاق جلسة جديدة في البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي

تونس ترفض الإخوان.. مطالبات بتصنيفها جماعة إرهابية ودعوات للاعتصام

شاهد.. تونسيون يهتفون يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح

حزب تونسي: حركة النهضة الإخوانية تتبع منظمة إرهابية تهدد البلاد

ترشيحاتنا

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

أسباب تعرق اليدين.. و4 نصائح لكيفية التعامل معها