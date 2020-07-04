عبير موسي: البرلمان التونسي تحت حكم مرشد الإخوان رسميًا

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسى، أمس الجمعة، إن البرلمان التونسي يخضع لحكم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.





جاء ذلك تعليقًا على رفض تحديد جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة لائحة إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل مَن لهم علاقة بالتنطيم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتكبًا لجريمة إرهابية.





وأضافت موسى في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أن ما حدث يعني الإعلان رسميًا أن البرلمان التونسي تحت حكم المرشد".





وتابعت: "يجب الآن أن نعزي أنفسنا لأن النظام الداخلي للمجلس أطلقت عليه رصاصة الرحمة".



