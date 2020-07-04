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أخبار العالم

رقم قياسي .. أمريكا تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الـ24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

يأتي ذلك وسط انتقادات للرئيس دونالد ترامب، الذي توجه مساء الجمعة  إلى ولاية داكوتا الجنوبية، وذلك لحضور احتفالات يوم الاستقلال وسط توقعات بحضور حشد كبير من مؤيديه، في الوقت الذي شددت فيه الولايات الأخرى تدابير مكافحة كورونا.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن محافظ داكوتا الجنوبية، كريستي نيوم، قولها: "لن يكون هناك تباعد اجتماعي أثناء حضور ترامب، والحشد سيكون ضخمًا للغاية". 

وعادةً ما يرتبط بعيد الاستقلال Fourth of July المسيرات والألعاب النارية وحفلات الشواء والكرنفالات والمعارض والرحلات والحفلات الموسيقية ومبارايات البيسبول، إلا أن العديد من الولايات أقدمت على إلغاء تلك الفعاليات ضمن إجراءات مكافحة كورونا وذلك بعد ارتفاع محصلة الإصابات. 

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