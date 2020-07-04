المقاولون العرب يستأنف تدريباته عقب راحة 24 ساعة .. اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، عقب خوض تدريبات قوية طوال الأيام الماضية منذ العودة إلى التدريبات يوم السبت الماضي عقب فترة التوقف الطويلة للنشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.





من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى.





وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.









ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبي للمقاولون العرب.