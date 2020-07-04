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سيارات

8600 جنيه تكلفة تحويل سيارة صني إلى غاز طبيعي

السبت 04/يوليه/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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أماني نوار
سيارة نيسان صني من بين السيارات التي يمكن تحويلها إلى غاز طبيعي في مصر وقالت شركة غاز طبيعي في مصر انها من بين أكثر السيارات التي يتم تحويلها في الفترة الأخيرة في مصر حيث أنها من بين أعلى السيارات مبيعا في السوق وفقا لما نشره موقع موتور 1 .

وأكدت الشركة  أن نيسان صني من أكثر السيارات التي يتم دراستها وتحليل وحل جميع المشاكل التي ظهرت فيها بعد تحويلها إلى غاز اما بالنسبة لتكلفة التحويل الخاص بها 8600 جنيه وتقبل صني إسطوانات مقاس 60 ، 70 والاسطوانة 60 ويمكن تفويلها من 13 إلى 14 كتر والإسطوانة 70 يمكن تفويلها من 5 إلى 16 متر وسعر متر مكعب الغاز 3.5 جنيه ومتر الغاز الطبيعي يكافئ لتربنزين  وفقا لما نشرته الشركة

كما يمكن لصاحب السيارة التقسيط على 12 شهر بدون مقدن وبدون فوائد وسيتم دفع أول قسط بعد شهر من التركيب .

اما بالنسبة للحكومة فقد اعتمدت خطة لمضاعفة عدد المحطات على 3 سنوات بعنى ان ما تم بناءه من سنة 1996 حتى الان سيتم الانتهاء من ضعفه فى 3 سنوات فقط .
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