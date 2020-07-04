8600 جنيه تكلفة تحويل سيارة صني إلى غاز طبيعي

سيارة نيسان صني من بين السيارات التي يمكن تحويلها إلى غاز طبيعي في مصر وقالت شركة غاز طبيعي في مصر انها من بين أكثر السيارات التي يتم تحويلها في الفترة الأخيرة في مصر حيث أنها من بين أعلى السيارات مبيعا في السوق وفقا لما نشره موقع موتور 1 .





وأكدت الشركة أن نيسان صني من أكثر السيارات التي يتم دراستها وتحليل وحل جميع المشاكل التي ظهرت فيها بعد تحويلها إلى غاز اما بالنسبة لتكلفة التحويل الخاص بها 8600 جنيه وتقبل صني إسطوانات مقاس 60 ، 70 والاسطوانة 60 ويمكن تفويلها من 13 إلى 14 كتر والإسطوانة 70 يمكن تفويلها من 5 إلى 16 متر وسعر متر مكعب الغاز 3.5 جنيه ومتر الغاز الطبيعي يكافئ لتربنزين وفقا لما نشرته الشركة







كما يمكن لصاحب السيارة التقسيط على 12 شهر بدون مقدن وبدون فوائد وسيتم دفع أول قسط بعد شهر من التركيب .





اما بالنسبة للحكومة فقد اعتمدت خطة لمضاعفة عدد المحطات على 3 سنوات بعنى ان ما تم بناءه من سنة 1996 حتى الان سيتم الانتهاء من ضعفه فى 3 سنوات فقط .