لنقل المرتزقة وضخ الأسلحة في ليبيا.. المصري الدراسات الاستراتيجية: أردوغان ذهب إلى قطر بحثا عن الدعم المادي..فيديو

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أردوغان ذهب إلى قطر من أجل أن يعود بمحفظة مالية، بالإضافة إلى قدر من التمويل القطري، وذلك لمتابعة مغامراته على المواقع الليبية.
وأوضح "عكاشة" خلال حواره ببرامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن موضوع ليبيا كان الأول والرئيسي للقاء حاكم قطر مع أردوغان، لافتا إلى أن الرئيس التركي أنفق مبالغ ضخمة خلال الفترة الماضية عن طريق نقل المرتزقة وضخ الأسلحة داخل الأراضي الليبية.
وأضاف أن أردوغان يحتاج إلى دفعة مالية تساندة في تنفيذ مشروع نقل المرتزقة وضخ الأسلحة إلى ليبيا، متابعا: تركيا لا تنفق على هذا المشروع، بل هي منفذة ومقاول للأنفار تقوم بنقل المرتزقة من هنا إلى هناك، بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح.
وتابع: أن هناك العديد من الدول تنفق على مشروع نقل المرتزقة وضخ الأسلحة إلى ليبيا، ومنهم قطر حيث أعلنت ذلك مسبقا.
ولفت إلى أن تركيا تضغط في الجانب الغربي، لافتا إلى أن تواجد وزير الدفاع التركي في ليبيا يؤشر إلى أن تركيا تحاول أستباق أي شكل من أشكال التسوية، كما أنها تحاول الأستباق فى الإنقلاب الخاص بالموقف الدولي.
وأوضح "عكاشة" خلال حواره ببرامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن موضوع ليبيا كان الأول والرئيسي للقاء حاكم قطر مع أردوغان، لافتا إلى أن الرئيس التركي أنفق مبالغ ضخمة خلال الفترة الماضية عن طريق نقل المرتزقة وضخ الأسلحة داخل الأراضي الليبية.
وأضاف أن أردوغان يحتاج إلى دفعة مالية تساندة في تنفيذ مشروع نقل المرتزقة وضخ الأسلحة إلى ليبيا، متابعا: تركيا لا تنفق على هذا المشروع، بل هي منفذة ومقاول للأنفار تقوم بنقل المرتزقة من هنا إلى هناك، بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح.
وتابع: أن هناك العديد من الدول تنفق على مشروع نقل المرتزقة وضخ الأسلحة إلى ليبيا، ومنهم قطر حيث أعلنت ذلك مسبقا.
ولفت إلى أن تركيا تضغط في الجانب الغربي، لافتا إلى أن تواجد وزير الدفاع التركي في ليبيا يؤشر إلى أن تركيا تحاول أستباق أي شكل من أشكال التسوية، كما أنها تحاول الأستباق فى الإنقلاب الخاص بالموقف الدولي.