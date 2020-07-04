AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لنقل المرتزقة وضخ الأسلحة في ليبيا.. المصري الدراسات الاستراتيجية: أردوغان ذهب إلى قطر بحثا عن الدعم المادي..فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 07:03 ص
التدخلات التركية
التدخلات التركية في ليبيا
Advertisements
اسراء صبري
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أردوغان ذهب إلى قطر من أجل أن يعود بمحفظة مالية، بالإضافة إلى قدر من التمويل القطري، وذلك لمتابعة مغامراته على المواقع الليبية.

وأوضح "عكاشة" خلال حواره ببرامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن موضوع ليبيا كان الأول والرئيسي للقاء حاكم قطر مع أردوغان، لافتا إلى أن الرئيس التركي أنفق مبالغ ضخمة خلال الفترة الماضية عن طريق نقل المرتزقة وضخ الأسلحة داخل الأراضي الليبية.

وأضاف أن أردوغان يحتاج إلى دفعة مالية تساندة في تنفيذ مشروع نقل المرتزقة وضخ الأسلحة إلى ليبيا، متابعا: تركيا لا تنفق على هذا المشروع، بل هي منفذة ومقاول للأنفار تقوم بنقل المرتزقة من هنا إلى هناك، بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح.

وتابع: أن هناك العديد من الدول تنفق على مشروع نقل المرتزقة وضخ الأسلحة إلى ليبيا، ومنهم قطر حيث أعلنت ذلك مسبقا.

ولفت إلى أن تركيا تضغط في الجانب الغربي، لافتا إلى أن تواجد وزير الدفاع التركي في ليبيا يؤشر إلى أن تركيا تحاول أستباق أي شكل من أشكال التسوية، كما أنها تحاول الأستباق فى الإنقلاب الخاص بالموقف الدولي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا ترسل الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر البحر

رئيس الاستخبارات التركية يزور ليبيا سرا.. وأردوغان يرسل قوات خاصة إلى طرابلس

أسامة عبد العزيز: أردوغان لديه أطماع في ليبيا واقتصاده يعاني وشعبيته تخفت

المسماري: تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية

فيديو جراف.. 26 لقاء بين أردوغان وتميم خلال 5 سنوات

ترشيحاتنا

دينا مراجيح بين فيديوهات خادشة للحياء والتعدي عليها بالمقطم.. النيابة تخلي سبيلها.. التحقيقات: بريئة من نشر مقاطع مخلة

الريال يسجل 4.19 جنيه.. أسعار العملات العربية

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

منطقة غنية بالنفط.. الجيش الليبي: تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

طائر عملاق يصطاد سمكة تشبه القرش الصغير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين