AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلعت يوسف: انتقاء المواهب أهم عوامل تطور الاتحاد السكندري فى مصر.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 04:17 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
Advertisements
محمد رشاد
قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن انتقاء المواهب وتحديد العلة أهم عوامل تطور فريق الاتحاد السكندري تحت قيادته، موضحا أن الشخصية أهم من الموهبة لدى لاعبي الكرة.

وتابع يوسف في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير: "مستقبل الفريق سيتحسن وسيتغير بالكامل بعد إنشاء ملعب خاص للتدريب بالفرع الجديد للاتحاد".

وأوضح المدير الفني للاتحاد السكندري، أن أكثر من نصف نجاحات فريق الاتحاد السكندري ضاعت في الفترة الماضية بسبب عدم وجود ملعب خاص للتدريب، قائلا: "كنا نواجه مشكله قبل المباريات، فكان الفريق في بعض الأحيان تكون لديه حصص تدريبية في اليوم التالي، وليس لدينا علم أين سنجري التدريبات".
 
واختم: "بالطبع وجود ملعب خاص للتدريبات الفريق  بالإسكندرية سيسهل مهمتنا في إجراء التدريبات، وبالتالي سينعكس هذا علي أداء اللاعبين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يكثف التدريبات اليومية بقرار من طلعت يوسف

مصيلحى يجمتع مع الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى استعدادا لعودة النشاط

قبل استئناف التدريبات.. الاتحاد السكندرى يجري مسحة طبية لفريق الكرة

طائرة خاصة لإعادة محترفي الاتحاد .. طلعت يوسف: أتحفظ على قرار عودة الدوري ..فيديو

بعد إجراء مسحتين كورونا للاعبين.. الاتحاد السكندري: فريق الكرة يعود للتدريبات الأسبوع المقبل

وسط قلق شديد.. الاتحاد السكندري يخوض التدريب الأول استعدادا لاستئناف النشاط

ترشيحاتنا

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

شرط جزائي 50 مليون جنيه.. المصري: الزمالك لم يفاوض محمود وادي وبيراميدز تحدث بشكل ودي.. فيديو

الصحة: تسجيل 1412 إصابة جديدة بـ كورونا.. و81 وفاة

ظهور صوت تنين بأحد التلال في الصين.. فيديو

غرزت الزجاجة فى صدره.. حبس ربة منزل قتلت زوجها بالبساتين

AdvertisementS

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

مرتضى منصور لأحد الحاضرين باجتماع قدامى الزمالك: انت زملكاوي ولا جاسوس ..فيديو

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

شرط جزائي 50 مليون جنيه.. المصري: الزمالك لم يفاوض محمود وادي وبيراميدز تحدث بشكل ودي.. فيديو

بـ آية من القرآن الكريم .. أول تعليق من محمد عواد عقب تعافيه من كورونا

أمير مرتضى يكشف تفاصيل معسكر الزمالك المغلق استعدادا لـ استئناف الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة