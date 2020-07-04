طلعت يوسف: انتقاء المواهب أهم عوامل تطور الاتحاد السكندري فى مصر.. فيديو

قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن انتقاء المواهب وتحديد العلة أهم عوامل تطور فريق الاتحاد السكندري تحت قيادته، موضحا أن الشخصية أهم من الموهبة لدى لاعبي الكرة.





وتابع يوسف في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير: "مستقبل الفريق سيتحسن وسيتغير بالكامل بعد إنشاء ملعب خاص للتدريب بالفرع الجديد للاتحاد".





وأوضح المدير الفني للاتحاد السكندري، أن أكثر من نصف نجاحات فريق الاتحاد السكندري ضاعت في الفترة الماضية بسبب عدم وجود ملعب خاص للتدريب، قائلا: "كنا نواجه مشكله قبل المباريات، فكان الفريق في بعض الأحيان تكون لديه حصص تدريبية في اليوم التالي، وليس لدينا علم أين سنجري التدريبات".

واختم: "بالطبع وجود ملعب خاص للتدريبات الفريق بالإسكندرية سيسهل مهمتنا في إجراء التدريبات، وبالتالي سينعكس هذا علي أداء اللاعبين".