بأغنية الناس في بلادي.. محمد منير يواصل اعتلاء تريند يوتيوب.. فيديو

استطاعت أغنية "الناس في بلادي" من الاستمرار في قائمة الأغاني الرائجة على موقع الفيديوهات الشهير يوتويب، عقب طرحها بالتزامن مع الإحتفالات بثورة 30 يونيه.
أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا.
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وتقول كلمات أغنية الناس في بلادي:
فِي جنوبك شَمْس وَخَضِرَة
فِي شِمَالِك بَحْرٌ ومطرة
وَفِي غربك شرقك صَحْرَاء
رملك الْمَاسّ وَيَاقُوت
فيكي الجغرافيا تَعْلَم
وَتَارِيخ فَاضِل يَتَكَلَّم
وَعِلْمُك عَلَى قَلْبِي مُعَلِّمٌ
وَبُنِيَت فِي الْعِشْق بُيُوت
كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا
عُمَّال بيشق الصحرا
أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا
أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت
نرقص ونطير ونغني مَيْن يَعْشَق اِكْتَر مِنِّي
أَنَا حاسس إنِّي كَأَنِّي برجع طِفْل صغنتوت
وبلادي بِلَادِي بِلَادِي ليكي حِبِّي وفؤادي
ياسلام ع النَّاسُ فِي بِلَادِي وَلَا الْجَيْش المظبوط
إِحَنًا شَبَابَك ورجالك ضحكك نَيْلِك وقنالك
وصليبك وَيَا هلالك ماسكين ايديك عَلَى طُولِ
احلوي يامصر وَقَوْمِي تَعَالَى نَفْرَح دا الْيَوْم يُومِئ
دا أَنَا رَاجِلٌ مَلو هدومي بَوفي بوعدي ومسؤول
كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا
عُمَّال بيشق الصحرا
أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا
أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت