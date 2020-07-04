بأغنية الناس في بلادي.. محمد منير يواصل اعتلاء تريند يوتيوب.. فيديو

استطاعت أغنية "الناس في بلادي" من الاستمرار في قائمة الأغاني الرائجة على موقع الفيديوهات الشهير يوتويب، عقب طرحها بالتزامن مع الإحتفالات بثورة 30 يونيه.





أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا.



