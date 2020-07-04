تعبنا بجد... محمد الشرنوبي عن كواليس آخر يوم تصوير مسلسله الأخير"لية لا"

نشر محمد الشرنوبي صورة من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد ليه لا عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام





و كتب الشرنوبي على الصورة قائلا :الكواليس كانت صعبة جدا تعبنا بجد





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يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.





شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.