مصر تدين انتهاك سيادة العراق وتؤكد: تركيا مصدر عدم الاستقرار.. ورئيس وزراء فرنسا يستقيل وسط تحقيقات بشأن كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: إجراءات احتياطية في حالة انهيار سد النهضة

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر

الأردن: عودة المطارات للعمل على 3 مراحل اعتبارا من نهاية يوليو

بريطانيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من 50 دولة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الأنباء" على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي أدانت فيه استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية تحت دعاوى الأمن القومي الواهية، مؤكدة أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي.





وقال البيان إن هذه الممارسات العدوانية وتكرارها يتبدى منها حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارًا من كون تركيا مصدرًا رئيسًا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.





وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أكد أن القاهرة لديها مخاوف حقيقية بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي وطريقة تشييده، مؤكدًا أن مصر تأخذ احتياطاتها للتعامل مع موضوع أمان سد النهضة، بحيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشآت المائية لدينا، لذلك سنتخذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات للتعامل في حالة انهيار السد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن دولة الإمارات أعلنت أمس أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهةفيروس كورونا.





وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص وبحسب الوجهات التي تسير إليها الناقلات الوطنية رحلاتها والناقلات الأخرى، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة حين العودة.





ونقلت "الجريدة" عن وزير النقل الأردني، خالد سيف، قوله إن هناك نوايا حكومية بأن تستأنف المطارات في الأردن نشاطها على مراحل، وذلك اعتبارا من نهاية يوليو الحالي.





وذكرت "القبس" أن وزارة الري السودانية أكدت أن مفاوضات سد النهضة التي استؤنفت الجمعة بين السودان ومصر وأثيوبيا ستلتزم بإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في 2015 كأساس تبنى عليه صياغة كافة البنود الفنية والقانونية التي تقضي للاتفاق النهائي.





دوليًا، قالت "الراي" إن الحكومة البريطانية كشفت عن قائمة تضم 50 دولة سيسمح لمواطنيها بدخول إنجلترا ابتداء من يوم الجمعة المقبل دون الحاجة للخضوع الى حجر صحي إلزامي، ومنها اغلب دول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول شرق أوروبا إضافة إلى بعض جزر البحر الكاريبي واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وهونغ كونغ واستراليا ونيوزيلندا بجانب تايوان وتركيا.





وذكرت "الجريدة" أن النائب العام الفرنسي فرنسوا مولان أعلن أن تحقيقًا قضائيًا سيفتح في فرنسا حول إدارة أزمة تفشي وباء كوفيد-19، يطال رئيس الوزراء السابق ادوارد فيليب ووزيري الصحة السابقين اوليفيه فيران وانييس بوزين.



