موجز السوشيال ميديا..إيساف يفاجئ عروسين بإحياء خطبتهما من أعلي كوبري ستانلي.. ميرهان حسين تقلد أنغام.. آيتن عامر بقصة شعر جديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية.





نشر الفنان إيساف جبل فيديو جديدا لحفل زفاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام .

وظهر المطرب إيساف بأحياء خطبة عروسين من أعلى كوبري ستانلي









شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرهان حسين مرتدية فستانا أزرق ، وباروكة شعر قصيرة باللون الاصفر وهى تقوم بتقليد المطربة أنغام









نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له من احد الافراح من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا : اخيرا روحت فرح معزوم مش بغني ..بس نفسي اشوف ناس فرحانين..دي أطول فترة في حياتي أعيش بدون حفلات وأفراح.









نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".





وظهرت آيتن عامر بقصة شعر جديدة وكتبت معلقة على الصورة قائلة :انا مقلتش شعري دي قصة من عند كوكو.









نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.





وظهرت فيفى عبده بالفيديو بعباية سوداء محتشمة وهى ترقص بمنزلها علي انغام إحدي الأغاني العربية وكتبت معلقة : ‏الأغنية دي أنا حبيتها اوي ‏ورقصت عليها ‏في الصالون فيفي عبدو بحبك اوي.









نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام





وظهر رامى رضوان فى الصورة بصحبة الفنان دياب وكتب معلقا على الصورة : بستمتع به جداااا تمثيل وغنا..وغير كده على المستوى الإنساني شخص يدخل القلب على طول من جمال روحه وطيبة قلبه غير انه مجدع وابن بلد وأصيل.





كل الصفات اللي عكس مدحت ولا كتكت ولا زناتي.



