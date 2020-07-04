أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 7 - 2020





فيما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 23 جنيهًا، وسعر الخس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات للكيلو.





كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5.5 جنيه.





كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 9 جنيهات، والعنب بناتى أحمر يتراوح بين 4 و9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 8 جنيهات.



