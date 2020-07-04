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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 7 - 2020

السبت 04/يوليه/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار المواد الغذائية المختلفة، ومنها أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 4 يوليو 2020. 

سجّل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 8 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 1.5  إلى 3.7 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 3.25 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 5 جنيهات. 

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.50 جنيه، والخيار الصوب من 2 لـ 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية 12 جنيها.


فيما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 23 جنيهًا، وسعر الخس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5.5 جنيه.

كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 9 جنيهات، والعنب بناتى أحمر يتراوح بين 4 و9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصرى من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيهًا، والمانجو العويس 30 جنيها، والشمام من 4 إلى 6 جنيهات، والمانجو البلدى بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 32 و40 جنيهًا.
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