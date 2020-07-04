AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرا التموين والصناعة في ضيافة منظمات الأعمال غدا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تواصل منظمات مجتمع الأعمال، عقد لقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، للتعرف على أبرز قرارتها لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، علاوة على مناقشة تأثير الواردات على الصناعة المصرية.

وتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، غدًا، الأحد، لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا، وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
 

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إنه من المقرر أن يستعرض اللقاء فرص نمو القطاع وسبل النهوض بالصادرات الوطنية من خلال زيادة القيمة المضافة والإنتاج والاستفادة من الاتفاقيات الدولية الهامة في زيادة معدلات التبادل التجاري خاصة مع أسواق أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية.
 
وفي اليوم نفسه، تعقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعًا عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتناول أبرز محاور اللقاء تعريف المستثمرين بإنجازات وزارة التموين في ملف التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، ورؤية وزارة التموين لمستقبل القطاع وخططها المستقبلية في توفير الأراضي للمستثمرين، علاوة على الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذا القطاع.

كما يتناول اللقاء أبزر التحديات التي واجهت المستثمرين في هذا القطاع وكيف يمكن القضاء عليها، ودور منظمات الأعمال في الترويج للفرص الاستثمارية، والدور الذي تلعبه الجمعية المصرية اللبنانية في هذا الشأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الحوت: كورونا أكدت أهمية التحول الرقمى للتخلص من بيروقراطية الأجهزة الحكومية

"المصرية اللبنانية": السياسة النقدية للبنك المركزي أكثر جرأة للتعامل مع جائحة كورونا

جمعية رجال الأعمال تبحث فرص زيادة التجارة والاستثمار المصري الكوري في مرحلة ما بعد أزمة كورونا

جمعية رجال الأعمال تدعو لإعادة رسم خريطة التعاون المصري الخليجي لتعزيز الميزان التجاري لمواجهة أزمة كورونا.. وتؤكد: الأمن الغذائي والتصنيع المشترك أصبح ضروريا

تيسيرا على المستثمرين.. وزيرة التجارة: جاري ميكنة منظومة الخدمات بعدد من جهات الوزارة

لجنة من كبار المستثمرين لبحث الفرص.. "رجال الأعمال" ترحب بالدخول في شراكة لتطوير شركات القطاع العام

ترشيحاتنا

4 كلمات تكفي المظلوم عن لعن ظالمه والدعاء عليه.. تعرف عليها

لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة: مشكلة كورونا تكمن في تأخر اكتشافه بالجسم وليس في إيجاد علاج

8 فوائد للكمامة القماش

طائر عملاق يصطاد سمكة تشبه القرش الصغير.. فيديو

فيديوجراف.. قانون مجلس الشيوخ الجديد وشروط الترشح

استشارى مناعة يكشف عن سر استقرار أعداد الإصابات بكورونا خلال هذا الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. الإعلان عن تيجوان الجديدة من فولكس فاجن.. صور