وزيرا التموين والصناعة في ضيافة منظمات الأعمال غدا

تواصل منظمات مجتمع الأعمال، عقد لقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، للتعرف على أبرز قرارتها لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، علاوة على مناقشة تأثير الواردات على الصناعة المصرية.





وتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، غدًا، الأحد، لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا، وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

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وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إنه من المقرر أن يستعرض اللقاء فرص نمو القطاع وسبل النهوض بالصادرات الوطنية من خلال زيادة القيمة المضافة والإنتاج والاستفادة من الاتفاقيات الدولية الهامة في زيادة معدلات التبادل التجاري خاصة مع أسواق أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية.

وفي اليوم نفسه، تعقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعًا عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتناول أبرز محاور اللقاء تعريف المستثمرين بإنجازات وزارة التموين في ملف التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، ورؤية وزارة التموين لمستقبل القطاع وخططها المستقبلية في توفير الأراضي للمستثمرين، علاوة على الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذا القطاع.





كما يتناول اللقاء أبزر التحديات التي واجهت المستثمرين في هذا القطاع وكيف يمكن القضاء عليها، ودور منظمات الأعمال في الترويج للفرص الاستثمارية، والدور الذي تلعبه الجمعية المصرية اللبنانية في هذا الشأن.



