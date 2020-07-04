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اقتصاد

بعد قفزة في التضخم.. الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ منتصف مايو

السبت 04/يوليه/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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وكالات

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو بعد أن قالت "Fitch"، إن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية وإن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية، وذلك بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.


وأنهت العملة، التي وصلت إلى مستوى منخفض قياسي في السابع من مايو، الأسبوع عند 6.865 مقابل الدولار، وذلك بعد نزول إلى 6.88 في التعاملات المسائية. وأبعدها التحرك عن نطاق ضيق للغاية كانت فيه على مدار الأسبوعين الماضيين.


وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5٪ على أساس سنوي في يونيو، ليزداد بعدا عن هدف البنك المركزي ويدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات في سعر الفائدة تلوح في الأفق.


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وفي الأسبوع الماضي، علق البنك على غير المتوقع دورة تيسير مدتها عام تقريبا في مواجهة انخفاض بنسبة 13% لليرة هذا العام، وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية للبلاد المرتفعة نسبيا.


وقالت وكالة التصنيف الائتماني Fitch إن هناك ”احتمالات خفض كبيرة“ لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام. وقالت "لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا.

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