لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. اهتمام خليجي من رجال الأعمال بدعم التعاون مع مصر في مشروعات الزراعة

بعد أن أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أمرا حتميا ولا مفر منه وأكدته جائحة كورونا وكافة الشواهد والظروف الصعبة التي مر بها العالم خلال الشهور الماضية ، فرضت الأولويات ضرورة إعادة النظر في ترتيب القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها قطاع الزراعة، وتوجد بهذا القطاع جوانب كثيرة ومتعددة.





ولذلك أولت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ،،برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي أهمية خاصة لهذا الموضوع بالغ الأهمية حيث أجرت تنسيقا مع العديد من الأطراف المعنية لتعد برنامجا مكثفا داخل لجنتي الزراعة والأمن الغذائي،ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية ، لدعم هذا القطاع بغرض تمثيل ظهيرا لمجتمع الأعمال مساهمة منه في تحقيق مصلحة الوطن والصالح العام وذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقه، مما أسفر عن تنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل في الثامنه مساء عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،حيث تتعلق ورشة العمل بدعم تطبيق الخدمات المصرفية والاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لقطاع الزراعة داخل إحدى أكبر دول القارة وهي مصر.





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وأكد أحمد خطاب الخبير الإقتصادي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية أن الورشة سوف تستضيف الدكتور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ممثلا عن القطاع المصرفي ومعه الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ممثلا عن الخبرات العملية في التعامل مع هذه القطاعات الهامة محليا وايضا الدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية الاسبق ممثلا عن الجانب الأكاديمي ،، وتحمل الورشة عناوين وملفات وأهداف وأسئلة كثيرة تتعلق بالخدمات المصرفية وغير المصرفية وكيفية تطوير هذا القطاع الحيوي الهام ،وتستهدف الورشة تحديد بعض الإرشادات الهامة للمزارع الصغير التي تسهم في تحقيق الاهداف المطلوبة ،،



