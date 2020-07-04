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منوعات

كمبوديا تعتزم تأجيل قمة اجتماع آسيا وأوروبا إلى الربيع بسبب كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أفاد مصدر دبلوماسي كمبودى أن بنوم بنه التي تستضيف اجتماع آسيا وأوروبا هذا العام، من المقرر أن تؤجل قمة المنتدى السياسي التي تعقد مرة كل سنتين من منتصف نوفمبر إلى ربيع عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد يؤثر قرار كمبوديا على توقيت القمم الإقليمية الأخرى مثل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ واجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، المقرر عقدهما في نوفمبر.

يضم المنتدى 51 دولة من جميع أنحاء أوروبا وآسيا - 30 من أوروبا و 21 من آسيا - والتي تمثل مجتمعة 60 في المائة من سكان العالم، وكذلك نفس النسبة المئوية من الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوا في التجمع، وانعقدت قمة "أسيم" (اجتماع آسيا-أوروبا) الأخيرة التي تعقد كل عامين في بروكسل في أكتوبر 2018، بمشاركة قادة مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

وقال المصدر إنه يعتقد أن كمبوديا ستقترح عقد القمة في مايو أو يونيو من العام المقبل، مضيفا أن الأمة تؤكد أهمية التجمع وجها لوجه عبر مؤتمر عبر الهاتف
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