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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر البيض

السبت 04/يوليه/2020 - 09:23 ص
طريقة عمل فطائر البيض
طريقة عمل فطائر البيض
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هاجر هانئ
تعتبر فطائر البيض من الأطباق الشهية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار، ونقدم لك طريقة عمل فطائر البيض من مطبخ الشيف منال العالم بأسهل الخطوات.

مقادير الوصفة:⠀
 باكيت عجينة مربعات الباف باستر ⠀
5 حبات كبيرة بيض مسلوق ⠀
 ملعقة كبيرة زيت زيتون ⠀
2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق ⠀
2 فص ثوم ⠀
 قرن فلفل أخضر مفروم ⠀
 ملعقة صغيرة ملح ⠀
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀
 ملعقة صغيرة كركم ⠀
 ملعقة صغيرة شطة مجروشة ⠀
نصف كوب بقدونس مفروم ⠀

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طريقة التحضير:⠀
-أخرجي عجينة الباف من الثلاجة (الفريزر) ودعيها لمدة ربع ساعة تقريبا ثم إفصلي مربعات العجينة عن بعضها وضعي في صينية واسعة. غطي العجينة بفوطة قطنية نظيفة ودعيها إلى أن تتخلص تماما من الثلج.⠀
-باستعمال سكين حادة إقطعي كل بيضة طوليا إلى نصفين.⠀
أحضري صينية قصيرة الحافة.⠀
-في مقلاة واسعة ضعي الزيت. ضعي المقلاة على نار متوسطة. أضيفي البصل. باستعمال ملعقة خشبية قلبي البصل لمدة دقيقة. أضيفي الثوم، الفلفل، الملح، الفلفل، الكركم والشطة. قلبي الخضروات لمدة دقيقة. أبعدي المقلاة عن النار. ٤.اضيفي البقدونس وقلبي عدة مرات. دعي الخليط إلى أن يبرد تماما.⠀
-ضعي مربعات العجينة على طاولة المطبخ. باستعمال ملعقة طعام وزعي خليط الخضروت في وسط مربعات العجينة. في كل مربع ضعي نصف بيضة بحيث تكون جهة القطع على الخضروات. أمسكي طرفين متقابلين للعجينة وألصقيهما جيدا على البيض. ضعي في الصينية. أكملي تشكيل بقية المربعات بنفس الطريقة وضعيها متباعدة في الصينية.⠀
-ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ٢٠٠م.⠀
-باستعمال فرشاة طعام إدهني لفائف البيض بقليل من الحليب.⠀
-اخبزي لفائف البيض لمدة ١٠ إلى ١٢ دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون.⠀⠀
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