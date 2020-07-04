مصادر: أنجولا تقاوم ضغط أوبك للالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط

أفادت مصادر في أوبك وقطاع النفط بأن أنجولا تقاوم ضغطا من أوبك لتعميق خفض إنتاج النفط حتى تمتثل بالكامل لاتفاق خفض قياسي للإمدادات.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+، إنتاج النفط بمقدار قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو، وذلك بعد أن أطاحت أزمة فيروس كورونا بثلث الطلب العالمي.





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وبعد يوليو، من المقرر أن يتراجع الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

وتفرض السعودية، التي تترأس لجنة تتابع مدى الالتزام بالتخفيضات النفطية، ضغوطا على الدول التي تخلفت عن الالتزام بمستويات الخفض بالكامل مثل العراق وقازاخستان ونيجيريا وأنجولا لتحسين درجة التزامهم بالخفض وتعويض زيادة إنتاجهم عن المستويات المتفق عليها في مايو في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر.





وقال مصدر في أوبك ”أنجولا تقول إنها لن تعوض عن زيادة إنتاجها في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر مثل باقي الدول ولن تتمكن من التعويض إلا في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر ... ما زلنا نحاول إقناعهم“.

وقال مصدر آخر في أوبك إن نيجيريا والجزائر تتواصلان حاليا مع أنجولا لإقناعها بتنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر ”المجموعة (أوبك+) بالكامل تزيد الضغط على أنجولا ودول أخرى غير ملتزمة من أجل الامتثال لما اتفقت عليه“.

ولم ترد وزارة الموارد المعدنية والبترول في أنجولا وشركة سونانجول الحكومية للنفط على طلب من رويترز للتعليق.

ضخت أنجولا 1.28 مليون برميل يوميا في مايو وفقا لبيانات أوبك بما يزيد عن المستهدف لها بواقع 100 ألف برميل يوميا.

ووفقا لمسح لرويترز، فقد خفضت أنجولا الإنتاج إلى 1.24 مليون برميل يوميا في يونيو بما يفوق المستهدف بنحو 60 ألف برميل يوميا.