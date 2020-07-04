AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 648315 حالة

السبت 04/يوليه/2020 - 09:31 ص
فيروس كورونا في الهند
فيروس كورونا في الهند
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٦٤٨٣١٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٢٧٧١ حالة إصابة جديدة.


وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٨٦٥٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٤٢ حالة وفاة جديدة.


وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٣٩٤٢٢٦ حالة.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 824 حالة

إسبانيا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 25100 حالة

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند إلى 62939 حالة

الهند تعلن تسجيل 4213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 85940 حالة

بيرو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 111698 حالة

ترشيحاتنا

بعدما روت تجربتها مع أحمد بسام زكي.. الجمهور يطارد للا فضة

للتتويج باللقب.. يوفنتوس يسعى لضم تورينو إلى قائمة ضحاياه بـ الدوري الإيطالي

دوي انفجار قرب ميناء في العاصمة الصومالية مقديشو

عن اتفاقية تركيا والسراج..الجيش الليبي: جاهزون للعملية العسكرية

بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة: إلغاء دخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بين شوطي المباراة

لقيت أمى قاطعة النفس وجنبها جثة.. القصة الكاملة لواقعة نقص الأكسجين بعناية مستشفى سرس الليان والصحة تنفى.. فيديو

AdvertisementS

عظمتان في برميل بطاس.. قاتل الطفلة فجر: تربطني علاقة مع والدتها من سنتين.. وشوهتها وقطعتها وسيحت جثتها

نجل ترامب يدخل العزل الصحي بعد إصابة صديقته بفيروس كورونا

بعدما روت تجربتها مع أحمد بسام زكي.. الجمهور يطارد للا فضة

البرلمان يبحث استقطاع 1% من الأجور و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا.. غدا

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

ماتا وهما يرقصان معا.. رجل يقتل عروسا ووالدها قبل حفل زفافها.. فيديو

استشارى مناعة يكشف عن سر استقرار أعداد الإصابات بكورونا خلال هذا الأسبوع

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

عايزة أخدك فى حضنى .. بسمة وهبة توجه رسالة مؤثرة لابنها بسبب كورونا

خبير مناعة: الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الإعلان عن تيجوان الجديدة من فولكس فاجن.. صور

لن تتوقع.. سعر خرافي لساعة محمد رمضان فى أحدث ظهور له..صور

لنسف دهون الكرش.. تعرف على وصفة مشروب الكركم والزنجبيل