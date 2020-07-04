الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 648315 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٦٤٨٣١٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٢٧٧١ حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٨٦٥٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٤٢ حالة وفاة جديدة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٣٩٤٢٢٦ حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.