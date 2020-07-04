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محافظات

بعد شفاء 201 حالة جديدة.. ارتفاع معدلات الشفاء بين مصابي كورونا بالبحيرة إلى 1948

السبت 04/يوليه/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
ارتفعت معدلات التعافي لمصابي كورونا بمحافظة البحيرة إلى 1948 حالة، بعد شفاء 201 حالة جديدة، وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحى والعزل بنطاق المحافظة.

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شفاء وخروج 201 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الجمعة 3 يوليو 1948 حالة، وتمت عودتهم إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشاد محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.


وشدد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتواصل إدارات الطب الوقائي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم  الشوارع والقرى والمنشآت والمنازل؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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