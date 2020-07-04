أرسنال في ضيافة وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى أرسنال بقيادة مدربه أرتيتا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين وضعه السيئ في جدول الدوري الإنجليزي.





في المقابل يطمح وولفرهامبتون إلى استغلال عامل الأرض بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي، والحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويحتل وولفرهامبتون المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بـ 52 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثامن بـ 46 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".