لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة: مشكلة كورونا تكمن في تأخر اكتشافه بالجسم وليس في إيجاد علاج

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن وباء كورونا أثبت أنه أخطر من فيروس "السارس"، لأنه لم يتوقف على التفشي في عدد من الدول فقط، بل أصبح العالم كله مصابا بفيروس كورونا









كل الأدوية المضادة للفيروسات في العالم، تمت تجربتها على فيروس كورونا وأكد الدكتور محفوظ رمزي، خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن









وأضاف "رمزي" أن كورونا ما زال يحمل أسراره للعالم، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع أي تجربة بحثية على أنها صحيحة بشكل تام، لأنه لم يثبت حتى الآن دواء فعال للفيروس.









وأوضح أن مشكلة فيروس كورونا ، تكمن في آثاره التي لا تكتشف إلا بعض أسبوعين من الإصابة، وليست المشكلة في عدم وجود دواء له.









وأشار إلى أن من ضمن تلك الآثار الخطرة؛ تجلط الدم، والتأثير على الرئتين والكبد، لافتا إلى أن الحل الوحيد لمواجهة تفشي كورونا وتفادي هذه الآثار هو إنتاج لقاح للوقاية من الفيروس.