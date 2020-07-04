أخبار السعودية اليوم.. الدهناء أحدث مدرعات عسكرية سعودية الصنع.. تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو المملكة.. و135 مليار ريال حجم تمويل الشركات الصغيرة

الدهناء أحدث مدرعات عسكرية للصناعة السعودية

135 مليار ريال حجم تمويل الشركات الصغيرة بالسعودية

تحالف دعم الشرعية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية









وتسعى المملكة العربية السعودية منذ فترة كبيرة إلى الاهتمام بتوطين صناعة الآليات والمعدات العسكرية بما يحقق المحافظة على مستويات أداء جميع القطاعات العسكرية في تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن واستقرار المملكة السعودية.









وبناءً على ذلك، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء"، بين المديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على "مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة" التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.









وشهد توقيع عقد توريد عربة "الدهناء" في مقر الهيئة بالرياض، حضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.









وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن أن تصنيع عربة "الدهناء" الجديدة محليًا يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، وتحقيقًا لهدفها الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.









وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.









ووفقًا لوكالة أنباء السعودية الرسمية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس، الجمعة، من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.









وأضاف المالكي أن 3 طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية، لافتا إلى أن الطائرات المفخخة أُسقطت في مناطق سيطرة الحوثيين.









وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.









وبلغ حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المصارف السعودية وشركات التمويل، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، نحو 135.06 مليار ريال، مسجلة نموًا بنحو 19.3ً، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 21.89 مليار ريال.









وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة سجلت أعلى نمو ربعي، وذلك منذ بداية صدور البيانات 2018، ويأتي النمو بدعم من نمو التمويلات لجميع فئات الشركات، إذ نمت التمويلات المقدمة للشركات متناهية الصغير بنحو 41.2% لتبلغ 5.61 مليار ريال، كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة بنحو 20.1% إلى 31.77 مليار ريال، ونمو بنسبة 19.3% للتمويلات المقدمة للشركات المتوسطة بنهاية الربع الأول.









وارتفعت نسبة التمويل المقدمة من المصارف وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من إجمالي تمويلاتهم، إلى 6.7%، مقارنة بنحو 6.2% للفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت تمويلات المصارف نحو 92.7% من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 125.16 مليار ريال، فيما بقية التمويلات البالغة 9.89 مليار ريال تعود لشركات التمويل.









ونمت القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول 2020 للربع الثالث على التوالي، إذ نمت 15% مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2019، ويأتي ذلك النمو بعد تراجعها بشكل طفيف خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، لكنها لا تزال تنمو على أساس سنوي.









وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من التمويلات المقدمة 72.3% بما يعادل 97.67 مليار ريال، منها 3.75 مليار عبر شركات التمويل ونحو 93.9 مليار ريال عبر المصارف، فيما شكلت تمويلات الشركات الصغرى نحو 23.5% بنحو 31.77 مليار ريال، منها 27.4 مليار عبر المصارف ونحو 4.3 مليار عبر شركات التمويل.









وشكلت تمويلات الشركات متناهية الصغر نحو 5.62 مليار ريال بما يعادل 4.2% من إجمالي القروض المقدمة، إذ شكل نصيب شركات التمويل نحو 1.84 مليار ريال ونحو 3.77 مليار ريال من القطاع المصرفي.









إلى ذلك، يشكل التمويل المقدم من "المصارف" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 6.4% من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من "شركات التمويل" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 19.1% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.