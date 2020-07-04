في حفل حضره الجمهور.. الفرقة السيمفونية السورية تحتفي بـ بيتهوفن

اختارت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان المؤلف الألماني لودفيغ فان بيتهوفن ضيفًا لأمسيتها الكلاسيكية التى أقيمت بالأمس، وذلك فى محاولة منها لعكس مقدرتها في تقديم أصعب وأدق الأعمال الكلاسيكية التي تؤديها عادة كبريات الفرق السيمفونية العالمية.

السيمفوني السوري الذي لم يتوقف مع باقي الفرق السورية الاحترافية عن تقديم الموسيقى خلال فترة الحجر الصحي عاد لنشاطاته الجماهيرية بشكل تدريجي ليكون من أوائل الفرق التي عادت لأمسياتها الكلاسيكية بحضور جمهور عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا .

الأمسية التي حملت عنوان “بيتهوفن البطولة” واحتضنها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون حاكت عبر مقطوعتين موسيقيتين ضخمتين قصة متكاملة الأحداث بين طرفين يمثلان صراعًا بين النبل والرغبة حيث أدت الفرقة في الجزء الأول من الأمسية أهم الأعمال الأوبرالية للمؤلف الإيطالي فنشينزو بيليني “افتتاحية أوبرا نورما” والتي عكست عبر جملها الموسيقية الحبكة الدرامية للمقطوعة من التعقيدات على مستوى الفرد والمجتمع والتضحيات الإنسانية والثورة العاطفية وأوجه الحب المختلفة.

أما الجزء الثاني من الأمسية فخصصتها الفرقة للمؤلف الموسيقي بيتهوفن عبر عزف “السيمفونية البطولية” والتي تعد من أهم الأعمال الموسيقية في الفترة الكلاسيكية لكونها نقطة تحول في تاريخ الكتابة السيمفونية حيث يعدها النقاد أول عمل سيمفوني ظهرت فيه بوادر وعلامات المدرسة الرومانسية.

من جهة أخرى فقد تتم بث الأمسية ببث مباشر عبر صفحة دار الأسد حيث حظيت بعدد مشاهدات كبير ضمن مسعى الدار لتكريس هذه التقنية نظرًا للظروف الصحية الراهنة ولإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة الأمسية مستثمرة دور وسائل التواصل الاجتماعي ومعرفة ردود فعل الجمهور المباشرة.

وعقب الامسية ذكر المايسترو باغبودريان أن الأمسية تعكس روح المحبة التي يتمتع بها الشعب السوري ومن خلالها نمد يد الصداقة للشعوب حيث أن الأمسية هي توءم مع حفل مماثل من المقرر إقامته في إيطاليا سيتم إهداؤه لسوريا تضامنًا معها في وجه ما تعانيه من حصار وعقوبات معتبرًا أن هذه الفعاليات تعكس رسالة سورية في طلب الحب لجميع الشعوب.

يذكر أن دار أوبرا دمشق تحتضن وبشكل رسمي الفرقة السيمفونية الوطنية السورية منذ بداية عام 2012 كواحدة من أهم فرق الدار والتي تقدم عروضًا مستمرة فيها كما سبق أن مثلت الفرقة سورية وأبرزت وجهها الحضاري في مهرجانات ومحافل عربية وأجنبية كما أحيت حفل الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا دمشق بقيادة باغبودريان الذي يشغل منصب القائد الأساسي للفرقة منذ عام 2003.