تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي منافسه واتفورد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ ٣٣ من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج " .





ويسعي فريق تشيلسي لمصالحة جماهيره بحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، ومحاولة خطف المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى، بعد السقوط أمام وست بنتيجة 3- 2 في الجولة الماضية.





ويدخل واتفورد المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ايجابية للخروج من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط الي القسم الثاني.



