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رياضة

تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:18 ص
تشيلسي
تشيلسي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق تشيلسي منافسه واتفورد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ ٣٣ من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج " .

ويسعي فريق تشيلسي لمصالحة جماهيره بحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، ومحاولة خطف المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى،  بعد السقوط أمام وست بنتيجة 3- 2 في الجولة الماضية.

ويدخل واتفورد المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ايجابية للخروج من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط الي القسم الثاني.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزي برصيد ٥٤ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما يأتي واتفورد في المركز الـ ١٧ برصيد ٢٨ نقطة.
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