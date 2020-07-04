AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مظاهرات رافضة لمخطط الضم الإسرائيلي في أمريكا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:23 ص
مظاهرات رافضة لمخطط
مظاهرات رافضة لمخطط الضم الإسرائيلي في أمريكا
Advertisements
سمر صالح
نظمت المؤسسات الفلسطينية الأمريكية ومؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا، مظاهرات واسعة في العديد من الولايات الأمريكية في يوم أطلقوا عليه "يوم الغضب"، رفضًا لمشروع الضم والنهب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وللاحتلال ونظام الأبارتايد العنصري الإسرائيلي.

وتركزت هذه المسيرات والمظاهرات في ولايات "نيويورك، ونيوجرسي، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، وواشنطن، وسياتل، وتكساس".

ونظمت الجالية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات أمريكية مختلفة ناشطة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، ندوات واسعة رفضت من خلالها أي شكل من أشكال الضم، ودعت لإنهاء الإحتلال الاسرائيلي.

جدير بالذكر أن المؤسسات الفلسطينية الأمريكية، ومؤسسات الجالية الفلسطينية تعمل في الآونة الأخيرة بنشاط متزايد ومؤثر وفعال على الساحة الأمريكية، وضمن رؤية فلسطينية جامعة بعيدة عن الحزبية، الأمر الذي بدأ واضحا لصناع القرار في أمريكا، وما هذه المظاهرات وغيرها من النشاطات على الساحة الأمريكية إلا مؤشر واضح على تماسك الجالية الفلسطينية في أمريكا ونشاطها الهادف الى إيصال صوت العدالة والحق الفلسطيني، حتى أصبحت الرواية الفلسطينية موجودة في الشارع الأمريكي، وموجودة بقوة على طاولة صناع القرار في الكونجرس الأمريكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تستبعد تنفيذ أبو مازن تهديداته بإلغاء الاتفاقيات مع أمريكا وتل أبيب

رغم تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية.. نتنياهو يغامر بضم أراض فلسطينة جديدة ويسعى لوأد عملية السلام.. ترامب يبارك مساعيه.. والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي: يهدد استقرار المنطقة ومقبرة لحل الدولتين

لن تضيع تضحيات الشعب الفلسطيني.. أبوردينة: نخطو خطوات مهمة لإفشال مشاريع الضم الإسرائيلية

وقعوا على وثيقة.. الجالية الفلسطينية بمصر: ندعم قيادتنا في مواجهة مخطط الضم

بعد تأجيل ضم الضفة.. 5 أسباب منعت إسرائيل من تنفيذ الخطة في موعدها

ترشيحاتنا

التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

4 كلمات تكفي المظلوم عن لعن ظالمه والدعاء عليه.. تعرف عليها

بايرن ميونخ يواجه ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا.. الليلة

تشريح جثة سيدة مزقها شقيق زوجها بـ10 طعنات في منشأة القناطر

208 تهم اعتداء جنسي.. قصة غريبة لمراهق يعتدي على الأطفال فى أستراليا

لقيت أمى قاطعة النفس وجنبها جثة.. القصة الكاملة لواقعة نقص الأكسجين بعناية مستشفى سرس الليان والصحة تنفى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها