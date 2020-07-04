AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تعلن إرشادات عامة لطلاب السنوات النهائية خلال فترة الامتحانات

السبت 04/يوليه/2020 - 11:33 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ثابت البطل
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن نصائح وإرشادات عامة وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة طلاب السنوات النهائية خلال فترة انعقاد الامتحانات الحضورية التحريرية، والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتبدأ في جامعة القاهرة اعتبارًا من 11 يوليو وحتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة.



وتضمنت إرشادات جامعة القاهرة: التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، واحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة لاتقل عن 2 متر على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص.



وشملت نصائح جامعة القاهرة لطلابها، تجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل [مياه للشرب وغيرها]، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.


وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة أن جميع المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ملزمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، ومنع التجمعات أو التدافع.



كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين خلال انعقاد الامتحانات يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار؛ واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث إجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي ستجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا على صحة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.




وشدد الدكتور الخشت، على توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ  القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواشف حرارية وتقليل عدد الطلاب باللجان.. الجامعات تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ظل الكورونا

بحملات التعقيم والتطهير.. جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جامعة حلوان تعلن خطتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية

جامعة القاهرة : إعلان الجداول وأرقام الجلوس على مواقع الكليات قبل الامتحانات بـ 10 أيام

التصحيح إلكترونيا.. رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الفرق النهائية بنظام البابل شيت

مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفرق النهائية.. الأسئلة بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.. وفتح باب قبول الاعتذار للطلاب مع حق دخول الدور الثاني

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-7-2020

استشارى مناعة يكشف عن سر استقرار أعداد الإصابات بكورونا خلال هذا الأسبوع

أوقات يستحب فيها الدعاء

بعد تنمرها على المحجبات.. الجمهور يبحث عن ميس حمدان

خبير سياحي: رسالة السفير الروسي تعكس أن مصر هي الوجهة السياحية الأولى للأجانب

لمنع خروجهم من المنزل.. وزير الصحة البريطاني يعلن عن إتاحة خاصية جديدة لمرضى كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها